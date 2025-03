Kadidiatou Diani : c'est celle qui dit qui fait

Deux passes décisives et un but lors du quart de finale retour face au Bayern, Kadidiatou Diani a fait de la Ligue des champions sa compétition de prédilection cette saison. Deux ans après son arrivée à l'OL, l'ancienne parisienne semble enfin en pleine possession de ses moyens sur le front de l'attaque.

Vingt secondes, c’est le temps qui a séparé le coup de sifflet d’Iuliana Demetrescu, l’arbitre de la rencontre, de l’égalisation lyonnaise signée Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani. Après une première mi-temps terne, où les protégées de Joe Montemurro ont été bousculées par des Bavaroises revanchardes après leur défaite initiale (0-2), Diani a une nouvelle fois enfilé ses crampons de game changer pour remettre les Fenottes sur les rails de la victoire, en étant impliquée sur trois des quatre buts du soir.

Le grand prix de Diani

Après deux campagnes européennes sans succès final rhodanien, la conquête du neuvième sacre continental est devenu le graal des troupes lyonnaises cette saison. Une joueuse en a parfaitement conscience et continue de s’obstiner à débloquer les situations périlleuses lors des matchs de Ligue des champions. Après huit match disputés en C1 cette saison, Diani présente un bilan de cinq buts et quatre passes décisives, ce qui en fait la deuxième meilleure buteuse de la compétition ex-aequo avec Claudia Pina, Signe Bruun, Kayleigh van Dooren et Mariona Caldentey. Distancée d’un but par Pernille Harder et Alessia Russo, Diani s’est clairement placée comme l’une des prétendantes au titre de meilleure buteuse de Ligue des champions cette saison et demeure la meilleure buteuse lyonnaise dans la compétition.…

Par Léna Bernard, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com