information fournie par So Foot • 28/02/2025 à 00:02

Juventus : saison blanche et idées noires

Juventus : saison blanche et idées noires

Piteusement éliminée chez elle par Empoli ce mercredi en quarts de finale de Coupe d’Italie, la Juventus de Thiago Motta enchaîne les désillusions et ne peut désormais plus prétendre qu’à une qualification en Ligue des champions via le championnat. Une année de transition déjà ratée.

Si la Juventus sauce Thiago Motta n’a toujours perdu qu’une seule rencontre en Serie A depuis le début de la saison – seul le PSG fait mieux dans les grands championnats européens –, la création italienne de l’ancien milieu parisien commence déjà à enchaîner les bugs techniques. Depuis 2025, la saison jusque-là plutôt prometteuse de cette Juve qui faisait trop de matchs nuls, mais qui ne perdait jamais a pris un virage à l’envers. Elle a, en l’espace de quelques semaines, été éliminée de la Supercoupe d’Italie par Milan, sortie de la Ligue des champions par le PSV Eindhoven au stade des barrages et, pire, humiliée par un Empoli malade ce mercredi en quarts de finale de la Coupe d’Italie. De quoi faire réapparaître le spectre d’un retour au bazar ambiant plus vite que prévu, et ce, alors que l’arrivée cet été de Thiago Motta, voulu par le directeur sportif Cristiano Giuntoli, devait marquer un nouveau départ pour le club bianconero .

Motta, un vestiaire à regagner

Si tout rejeter sur Motta est évidemment facile, il est tout sauf illogique que le Mister ainsi que son directeur sportif soient dans le viseur au lendemain de ce naufrage, selon la Gazzetta dello Sport. Hormis quelques satisfactions individuelles (l’adaptation de Khephren Thuram, l’émergence de Samuel Mbangula, le renfort hivernal de Randal Kolo Muani), le bilan de la Juve est pour l’instant en deçà des espérances de la direction turinoise. Pire encore, toujours selon la presse transalpine, le vestiaire ne serait plus totalement en phase avec Motta. Après que la relation s’est ternie avec le prometteur Nicolo Fagioli (prêté cet hiver à la Fiorentina) et l’historique Danilo retourné au Brésil, c’est avec les cadres que sont Dusan Vlahović ou Federico Gatti que l’atmosphère s’est tendue. Certains joueurs turinois trouveraient que leur manager « manque d’empathie » à leur égard.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com