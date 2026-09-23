Mbappé déjà de retour à l'entraînement

Opérationnel. Absent de l’entraînement de mardi après-midi pour un état grippal, Kylian Mbappé est déjà remis sur pied. Le capitaine des Bleus a pris part ce mercredi à la séance collective et a donc participé pour la première fois à un entraînement sous la houlette de Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur tricolore.

Un groupe au complet

Ce retour est évidemment une bonne nouvelle pour le groupe, qui est désormais au complet . Après vingt minutes d’échauffement, les Bleus ont effectué une séance avec intensité avant de faire un travail tactique à deux jours de la rencontre de Ligue des nations face à la Turquie selon RMC. L’équipe de France s’envolera d’ailleurs jeudi à 11 h en direction d’Izmit.…

TM pour SOFOOT.com