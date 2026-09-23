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Le meilleur joueur de Ligue 2 du mois d’août est un Vert
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 17:24
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Le meilleur joueur de Ligue 2 du mois d’août est un Vert

Le meilleur joueur de Ligue 2 du mois d’août est un Vert

Une belle récompense. Si l’AS Saint-Étienne est première de Ligue 2 après sept journées , elle le doit bien à son attaque, la meilleure du championnat avec 19 pions jusque là. Défaite pour la première fois lors de sa dernière rencontre face à Dunkerque (2-1), l’ASSE avait remporté ses cinq premières sorties. Un des artisans majeurs de ce début taille patron du club de la Loire est Irvin Cardona .

Pas la première fois pour Cardona

Sainté et Cardona ont disputé quatre matchs en août. L’ancien Brestois en a profité pour claquer quatre buts et distribuer deux caviars . Scorant quasiment un but sur trois des siens. Grâce à ces stats qui mériteraient son entrée dans la discussion au Ballon d’or, Cardona a été nommé joueur du mois d’août de Ligue 2 , donc.…

AC pour SOFOOT.com

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