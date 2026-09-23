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Guimarães a la recette pour que le Brésil retrouve sa grandeur
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 18:00
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Guimarães a la recette pour que le Brésil retrouve sa grandeur

Guimarães a la recette pour que le Brésil retrouve sa grandeur

C’est pourtant pas sorcier. En conférence de presse à deux jours du match amical entre l’Australie et le Brésil , Bruno Guimarães est revenu sur les échecs récents de la Seleção, qui a signé cet été son pire résultat en Coupe du monde depuis 1990 .

Pour la nouvelle recrue des Gunners , pas besoin d’aller chercher bien loin : «  Il n’y a pas de doute que le plus important, c’est la continuité, a assuré le joueur passé par l’Olympique lyonnais. On sait que lors du dernier cycle de Coupe du monde, on a changé plusieurs fois d’entraîneurs, avec beaucoup d’idées différentes. Évidemment, nous, les joueurs, on doit faire notre bilan et reconnaître que nous n’avons pas été bons. »

TM pour SOFOOT.com

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