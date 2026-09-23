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On connaît les quatre capitaines de Zidane
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 16:54
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On connaît les quatre capitaines de Zidane

On connaît les quatre capitaines de Zidane

Le choix du Z. Vendredi dernier, après l’annonce de la liste, Zinédine Zidane avait déclaré qu’il y aurait « quatre capitaines » . Pour le capitaine principal, pas de surprise, ni de rupture avec Didier Deschamps : ce sera Kylian Mbappé . Mais il restait donc une inconnue : l’identité des lieutenants de Mbappé. Une inconnue maintenant résolue.

Koundé, Rabiot et Dembélé

Selon les informations de L’Équipe , Jules Koundé, Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot ont été choisis pour ce rassemblement . Il n’est pas allé chercher très loin, il a tout simplement pris les trois joueurs avec le plus de sélections. Si Dembélé et Rabiot n’ont jamais eu ce rôle, Koundé faisait déjà partie des vice-capitaines de DD.…

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