On connaît les quatre capitaines de Zidane
Le choix du Z. Vendredi dernier, après l’annonce de la liste, Zinédine Zidane avait déclaré qu’il y aurait « quatre capitaines » . Pour le capitaine principal, pas de surprise, ni de rupture avec Didier Deschamps : ce sera Kylian Mbappé . Mais il restait donc une inconnue : l’identité des lieutenants de Mbappé. Une inconnue maintenant résolue.
Koundé, Rabiot et Dembélé
Selon les informations de L’Équipe , Jules Koundé, Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot ont été choisis pour ce rassemblement . Il n’est pas allé chercher très loin, il a tout simplement pris les trois joueurs avec le plus de sélections. Si Dembélé et Rabiot n’ont jamais eu ce rôle, Koundé faisait déjà partie des vice-capitaines de DD.…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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