Jürgen Klopp pour remplacer Julian Nagelsmann à la tête de l'Allemagne ?
Dent pour fausse dent, Jü pour Ju. Selon les informations du Times , Jürgen Klopp serait le favori pour prendre les rênes de la sélection allemande en cas de départ de Julian Nagelsmann . Une information confirmée ce mercredi par le journaliste Fabrizio Romano, qui ajoute que l’ancien coach de Liverpool serait « ouvert à l’idée de reprendre du service si la Fédération allemande décidait de faire appel à lui » .
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