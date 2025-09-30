 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jürgen Klopp n’a aucune envie de retrouver un banc
information fournie par So Foot 30/09/2025 à 15:51

Jürgen Klopp n’a aucune envie de retrouver un banc

Jürgen Klopp n’a aucune envie de retrouver un banc

Zéro nostalgie.

Jürgen Klopp a rangé le survêtement et ne semble pas pressé de le ressortir. Héros de Dortmund et légende de Liverpool, l’Allemand a refermé le chapitre du banc sans regret. « Rien ne me manque » , confie-t-il à The Athletic , comme pour clore définitivement le débat. Ces mots viennent doucher l’intérêt d’Al-Ittihad, qui rêvait de le convaincre de succéder à Laurent Blanc. À 58 ans, Klopp semble s’épanouir dans sa nouvelle vie.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
