Jürgen Klopp dans la tourmente

La petite phrase de trop. Consultant pour la télé allemande à l’occasion du Mondial, l’ex-entraîneur de Liverpool ne s’est pas privé de critiquer la composition mise en place par Nagelsmann face à Curaçao avant de lâcher en direct un « heureusement, Julian Nagelsmann fait toujours l’équipe… pour le moment » . Un sous-entendu vicieux et une critique de son homologue que n’ont pas kiffé de nombreuses vieilles têtes de la Mannschaft , alors que Klopp est souvent cité pour reprendre les rênes de la sélection allemande .

Lothar Matthaus a jugé la déclaration de l’entraîneur comme « irréfléchie » tandis qu’Effenberg a surenchéri en lâchant que « vous pouvez faire ce genre de remarque autour d’une bière, au bar, mais certainement pas devant des millions de spectateurs » . Bref, on aimerait pas être à ta place Jurgen……

ABS pour SOFOOT.com