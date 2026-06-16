Messi va écrire encore un peu plus sa légende contre l'Algérie

Il y a les joueurs qui découvrent la Coupe du monde, ceux qui y reviennent, et puis il y a Lionel Messi. Dans la nuit de mardi à mercredi face à l’Algérie, le capitaine de l’Argentine va honorer sa 200 e sélection avec l’Albiceleste. Un chiffre invraisembable, même pour un joueur qui a passé sa carrière à l’impensable assez banal.

À 38 ans, Messi va donc commencer sa sixième Coupe du monde (un record qu’il partgera désormais avec Memo Ochoa et Cristiano Ronaldo), vingt ans après ses débuts dans la compétition, en 2006. Entre-temps, il a eu le temps de perdre un finale, d’en gagner une autre, de traumatiser quelques générations de défenseurs et de faire croire à tout un pays qu’il n’avait jamais vraiment vieilli.…

MJ pour SOFOOT.com