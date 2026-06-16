 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Messi va écrire encore un peu plus sa légende contre l'Algérie
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 17:09

Messi va écrire encore un peu plus sa légende contre l'Algérie

Messi va écrire encore un peu plus sa légende contre l'Algérie

Il y a les joueurs qui découvrent la Coupe du monde, ceux qui y reviennent, et puis il y a Lionel Messi. Dans la nuit de mardi à mercredi face à l’Algérie, le capitaine de l’Argentine va honorer sa 200 e sélection avec l’Albiceleste. Un chiffre invraisembable, même pour un joueur qui a passé sa carrière à l’impensable assez banal.

À 38 ans, Messi va donc commencer sa sixième Coupe du monde (un record qu’il partgera désormais avec Memo Ochoa et Cristiano Ronaldo), vingt ans après ses débuts dans la compétition, en 2006. Entre-temps, il a eu le temps de perdre un finale, d’en gagner une autre, de traumatiser quelques générations de défenseurs et de faire croire à tout un pays qu’il n’avait jamais vraiment vieilli.…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Mans perd son président
    Le Mans perd son président
    information fournie par So Foot 16.06.2026 18:09 

    Le premier qui cite deux joueurs du Mans en 2016 a gagné. Président du Mans FC depuis une décennie, Thierry Gomez a annoncé qu’il quittait son poste dans un communiqué. Celui qui a vécu trois montées en trois saisons dès son arrivée (de la N3 à la Ligue 2) et a ... Lire la suite

  • Toutes ces fois où l'équipe de France a perdu son premier match de Coupe du Monde
    Toutes ces fois où l'équipe de France a perdu son premier match de Coupe du Monde
    information fournie par So Foot 16.06.2026 17:33 

    Gare au scénario catastrophe. On vous fait le match : après 80 minutes où les Bleus, malgré leur quatuor offensif, auront passé plus de temps à défendre que de faire des passes, Iliman Ndiaye percute, fait glisser Saliba et d’une superbe louche, lobe Mike Maignan ... Lire la suite

  • Météo clémente pour France-Sénégal ?
    Météo clémente pour France-Sénégal ?
    information fournie par So Foot 16.06.2026 17:19 

    Le calme avant la tempête. Ce mardi soir, l’équipe de France entre enfin en lice dans sa Coupe du monde face au Sénégal. Alors que le coup d’envoi sera donné à 21h dans l’Hexagone, le match se déroulera à 15 heures à East Rutherford dans le New Jersey , en périphérie ... Lire la suite

  • Quel est le bilan de Didier Deschamps face aux nations africaines ?
    Quel est le bilan de Didier Deschamps face aux nations africaines ?
    information fournie par So Foot 16.06.2026 17:08 

    Optafrique. Didier Deschamps s’apprête à faire face à sa septième nation africaine sur le banc des Bleus , ce mardi face au Sénégal (21 heures). Son bilan en huit matchs face aux équipes du continent ? Cinq victoires, un nul et deux défaites, la dernière en date ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank