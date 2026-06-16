Météo clémente pour France-Sénégal ?

Le calme avant la tempête. Ce mardi soir, l’équipe de France entre enfin en lice dans sa Coupe du monde face au Sénégal. Alors que le coup d’envoi sera donné à 21h dans l’Hexagone, le match se déroulera à 15 heures à East Rutherford dans le New Jersey , en périphérie de New York. De quoi redouter de fortes chaleurs et une météo peu avantageuse pour répéter les efforts à haute intensité.

Des conditions plus clémentes

Frappée par la canicule depuis plusieurs semaines, la côte est américaine devrait connaître des températures plus clémentes et un peu plus douces ce mardi soir (ou plutôt ce mardi après-midi de l’autre côté de l’Atlantique). Selon les dernières prévisions météo, il devrait faire 24 ou 25°C pour ce remake du match d’ouverture du Mondial 2002. À noter un taux d’humidité relativement faible qui devrait seulement dépasser les 30% .…

VM pour SOFOOT.com