Toutes ces fois où l'équipe de France a perdu son premier match de Coupe du Monde

Gare au scénario catastrophe. On vous fait le match : après 80 minutes où les Bleus, malgré leur quatuor offensif, auront passé plus de temps à défendre que de faire des passes, Iliman Ndiaye percute, fait glisser Saliba et d’une superbe louche, lobe Mike Maignan . Résultat : 1-0 pour le Sénégal, une équipe de France en crise et un vilain air de 2002 qui revient. Bien avant ce scénario catastrophe, l’équipe de France s’est déjà ratée plusieurs fois en ouverture de leur compétition .

1934 : Le crève coeur de Turin

Pour sa deuxième participation en autant d’éditions, l’Équipe de France se tape au premier tour la grande Autriche des années 1930 , favorite de la compétition. Emmenée par le grand Matthias Sindelar, la sélection autrichienne l’emporte 3-2 . Un match crève-cœur, où les hommes de Raoul Caudron tiennent tête à un adversaire qui leur était largement supérieur, avant de craquer en prolongations. Un match synonyme de fin de tournoi pour les Bleus dans un format à élimination directe .…

ABS pour SOFOOT.com