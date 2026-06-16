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Quel est le bilan de Didier Deschamps face aux nations africaines ?
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 17:08

Quel est le bilan de Didier Deschamps face aux nations africaines ?

Quel est le bilan de Didier Deschamps face aux nations africaines ?

Optafrique. Didier Deschamps s’apprête à faire face à sa septième nation africaine sur le banc des Bleus , ce mardi face au Sénégal (21 heures). Son bilan en huit matchs face aux équipes du continent ? Cinq victoires, un nul et deux défaites, la dernière en date étant le récent match amical face à la Côte d’Ivoire (1-2). Avec trois confrontations, les Éléphants sont d’ailleurs la nation africaine que le champion du monde 1998 a le plus croisée.

Deuxième match contre un champion d’Afrique en titre

La demi-finale de la même année face au Maroc (2-0) et le huitième de finale de l’édition 2014 face au Nigeria (2-0) sont les deux autres rencontres que DD a disputées contre des nations de la CAF dans un Mondial. Les Super Eagles sont d’ailleurs l’unique champion d’Afrique en titre (2013) que la Dèche a affronté , avant les Lions de la Teranga.…

NB pour SOFOOT.com

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