Julien Álvarez a-t-il vraiment besoin d’aller au FC Barcelone ?

Dragué avant même la fin de la saison par le FC Barcelone pour devenir le remplaçant de Robert Lewandowski, Julián Álvarez est à un tournant dans sa carrière. Déjà considéré comme l’un des futurs grands numéros 9, l’Argentin aurait pourtant tout intérêt à rester à l’Atlético, qui a tout pour continuer de le faire grandir.

« Julián est un joueur spectaculaire. J’ai déjà joué plusieurs fois contre lui et j’ai dû le défendre. C’est un attaquant de niveau mondial, digne du Barça. » Cette petite déclaration du défenseur blaugrana Pau Cubarsí, lâchée lors d’une interview au Mundo Deportivo , est tout sauf anodine. Elle intervient une semaine seulement après une sortie de Ronald Araújo, qui n’avait pas caché son admiration dans ces mêmes colonnes pour l’international argentin : « C’est un grand joueur, pour moi c’est l’un des meilleurs attaquants du monde. » En quête d’un remplaçant de Robert Lewandowski, 37 ans, le Barça drague ouvertement le buteur de 26 piges. Pourtant, le champion du monde 2022, qui sera vraisemblablement titularisé face à Bruges ce mardi lors du barrage retour de la Ligue des champions, aurait tout à gagner à rester avec les Colchoneros .

Une équipe modelée pour lui

Depuis l’arrivée cet hiver d’Ademola Lookman, l’armada offensive de l’Atlético semble bien plus efficace. Avec l’ajout du Super Eagle sur le côté gauche, Julián Álvarez, qui n’a plus marqué en Liga depuis le 1 er novembre dernier, semble bien plus libéré dans son jeu. En atteste la démonstration face au Barça (4-0) en demi-finales allers de Coupe du Roi, où les deux phénomènes se sont portés mutuellement en délivrant une passe décisive à l’autre. Mis à part le Nigérian, l’ancien avant-centre de Manchester City, auteur « seulement » de 13 pions cette saison (TCC) peut aussi compter sur Antoine Griezmann et Giuliano Simeone pour le mettre dans les meilleures dispositions.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com