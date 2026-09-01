Julián Alvarez présent à l’entraînement avec l’Atlético

Julián Alvarez ne devrait pas sentir le doux parfum de la Catalogne en cette fin d’été. Après avoir remué ciel et terre pour rejoindre le FC Barcelone, le champion du monde argentin a été aperçu à l’entraînement matinal des Colchoneros ce mardi. Revenu tardivement de sa Coupe du monde disputée avec l’Albiceleste , Alvarez n’a disputé que 24 minutes cette saison en Liga face à Villarreal. Une brève entrée qui avait entraîné la bronca des supporters de l’Atlético, rancuniers envers leur numéro 19.

Une place dans le collectif de Simeone ?

Sous contrat jusqu’en 2031, l’ Araña perçoit aussi le confortable salaire de 12 millions d’euros par an . Un investissement conséquent pour l’Atlético de Madrid qui n’éprouve pas d’intérêt financier à mettre au placard son attaquant pour l’entièreté de la saison. L’ancien de Manchester City va donc devoir prendre son mal en patience et envisager l’idée de devoir refaire face aux sifflets de son propre public sur les prochaines rencontres à domicile.…

MB pour SOFOOT.com