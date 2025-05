Julián Álvarez pas remis de son tir au but annulé contre le Real Madrid

Quelle indignité. Comment osez-vous ?

Julián Álvarez n’a pas digéré son tir au but annulé en huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. L’attaquant de l’Atlético de Madrid dit ne pas savoir s’il a vraiment touché deux fois la balle sur son tir au but , finalement annulé et prélude de la qualification du Real (2-4 aux tirs aux buts). Dans une interview pour As , l’Argentin avoue qu’il a regardé « un million de fois » son tir. « On a tous le même doute. La vérité, c’est que sur le moment, je me suis dit « Oups, j’ai glissé, mais c’est un but, ouf. » J’ai célébré mon but et c’est tout. » …

