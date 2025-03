information fournie par So Foot • 13/03/2025 à 13:05

Julian Álvarez ne sait pas s'il a touché deux fois le ballon sur son tir au but

Julian Amnésique.

Il ne manquait plus que la réaction de l’intéressé. Le tir au but de Julian Álvarez a beaucoup fait parler après la qualification du Real Madrid pour les quarts de C1, aux dépens de l’Atlético. Refusé par la VAR pour avoir touché les deux pieds de l’Argentin, ce fait de jeu a changé la donne de cette séance de tirs au but, empêchant les Colchoneros de prendre l’avantage à 2-1, avant une défaite 2-4 dans cet exercice.…

TJ pour SOFOOT.com