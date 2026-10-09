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Finalement, Radja Nainggolan aurait préféré jouer pour l’Indonésie
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 14:01

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Finalement, Radja Nainggolan aurait préféré jouer pour l’Indonésie

Finalement, Radja Nainggolan aurait préféré jouer pour l’Indonésie

Avouez-le, vous le pensiez retraité ? Radja Nainggolan est pourtant bel et bien un joueur du Patro Eisden en deuxième division belge. Dans une interview accordée au média flamand HBVL, le plus tatoué des anciens milieux des Diables s’est confié sur son regret de ne pas avoir porté le maillot de l’Indonésie , pays d’origine de son père.

Une carrière internationale inachevée

Il n’était pas là en 2018, et il n’a plus jamais porté le maillot de la Belgique, qui réalisa la plus grande performance de son histoire à la Coupe du monde. Pas sélectionné par Roberto Martinez pour des questions d’équilibre de groupe , son absence avait interrogé tant il était indispensable à la Roma.…

LT pour SOFOOT.com

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