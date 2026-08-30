Hansi Flick confiant concernant le niveau de Lamine Yamal

Reste à savoir quand. En conférence de presse en amont de la rencontre face au Rayo Vallecano, Hansi Flick a confié que Lamine Yamal était proche de retrouver « son meilleur niveau » .

Lamine Yamal conserve la pleine confiance d’Hansi Flick

Blessé aux ischios-jambiers en avril qui l’a privé de la fin de saison en Liga, Lamine Yamal n’a toujours pas retrouvé la pleine possession de ses moyens . Désormais âgé de 19 ans, la pépite barcelonaise a également dû composer avec le changement de sa corpulence depuis ses débuts professionnels en 2023. En trois ans, le champion du monde espagnol a pris 12 centimètres. Une croissance également accompagnée d’une augmentation de sa masse musculaire, un corps qu’il doit donc appréhender pour tirer le meilleur de lui-même.…

LB pour SOFOOT.com