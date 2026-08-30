Gessime Yassine, on l'appelle l'Ovni

L'ascension de Gessime Yassine est fulgurante. Des U19 de Marignane Gignac à Strasbourg, tout en disputant la Coupe du monde cet été avec le Maroc en deux ans et demi, celui qui fêtera ses 21 ans le 22 novembre prochain a déjà tout pour être le hit de l'année du côté de l'Alsace et du championnat hexagonal.

Parfois le football réserve de belles surprises. Après des années à se faire recaler des centres de formation, un parcours sinueux et d’un coup la lumière et les projecteurs qui arrivent, c’est plus ou moins l’histoire de Gessime Yassine. Celui qui au début de la saison 2023-2024 écumait les terrains de France avec les U19 de Marignane Gignac Côte-Bleue s’est retrouvé double buteur avec Strasbourg face à Lens en Ligue 1 trois saisons plus tard (2-1). Trois saisons où le Vauclusien a découvert les exigences du professionnalisme, la Ligue 2, les titres avec la Coupe du monde U20 remportée par le Maroc en 2025, l’élite du football français et les joutes internationales avec la sélection A du Maroc lors de la dernière Coupe du monde. Un profil atypique qui ne ressemble à aucun autre dans les rangs strasbourgeois.

Une explosion tardive

Débarqué à Strasbourg en janvier 2026 en provenance de Dunkerque contre un chèque de sept millions d’euros, Gessime Yassine a dû attendre son 21 e match, le 14 e en Ligue 1 sous la tunique du RCSA, pour que la Meinau scande son nom. Et plutôt deux fois qu’une puisque le natif de Salon-de-Provence s’est offert un doublé face à Lens pour donner un succès précieux aux Alsaciens dans les dernières minutes de la rencontre. Tout sourire à la fin du match face aux supporters puis face aux journalistes, l’international marocain n’a pas boudé son plaisir : « Déjà un but c’est énorme mais un doublé c’est incroyable. C’est une fierté pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour mes agents qui sont là. Marquer en Ligue 1 c’est incroyable, j’en rêvais depuis petit et là j’ai atteint mon rêve. » Une histoire qui a pourtant mis du temps à s’écrire, comme l’a raconté le joueur de 20 ans après la rencontre, expliquant avoir réalisé « au moins 50 essais » dans sa jeunesse et avoir été prêt à mettre son rêve de football professionnel entre parenthèses avant d’exploser à Dunkerque.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com