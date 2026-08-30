 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gessime Yassine, on l'appelle l'Ovni
information fournie par So Foot 30/08/2026 à 16:33
Ajouter Boursorama à vos sources

Gessime Yassine, on l'appelle l'Ovni

Gessime Yassine, on l'appelle l'Ovni

L'ascension de Gessime Yassine est fulgurante. Des U19 de Marignane Gignac à Strasbourg, tout en disputant la Coupe du monde cet été avec le Maroc en deux ans et demi, celui qui fêtera ses 21 ans le 22 novembre prochain a déjà tout pour être le hit de l'année du côté de l'Alsace et du championnat hexagonal.

Parfois le football réserve de belles surprises. Après des années à se faire recaler des centres de formation, un parcours sinueux et d’un coup la lumière et les projecteurs qui arrivent, c’est plus ou moins l’histoire de Gessime Yassine. Celui qui au début de la saison 2023-2024 écumait les terrains de France avec les U19 de Marignane Gignac Côte-Bleue s’est retrouvé double buteur avec Strasbourg face à Lens en Ligue 1 trois saisons plus tard (2-1). Trois saisons où le Vauclusien a découvert les exigences du professionnalisme, la Ligue 2, les titres avec la Coupe du monde U20 remportée par le Maroc en 2025, l’élite du football français et les joutes internationales avec la sélection A du Maroc lors de la dernière Coupe du monde. Un profil atypique qui ne ressemble à aucun autre dans les rangs strasbourgeois.

Une explosion tardive

Débarqué à Strasbourg en janvier 2026 en provenance de Dunkerque contre un chèque de sept millions d’euros, Gessime Yassine a dû attendre son 21 e match, le 14 e en Ligue 1 sous la tunique du RCSA, pour que la Meinau scande son nom. Et plutôt deux fois qu’une puisque le natif de Salon-de-Provence s’est offert un doublé face à Lens pour donner un succès précieux aux Alsaciens dans les dernières minutes de la rencontre. Tout sourire à la fin du match face aux supporters puis face aux journalistes, l’international marocain n’a pas boudé son plaisir : « Déjà un but c’est énorme mais un doublé c’est incroyable. C’est une fierté pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour mes agents qui sont là. Marquer en Ligue 1 c’est incroyable, j’en rêvais depuis petit  et là j’ai atteint mon rêve. » Une histoire qui a pourtant mis du temps à s’écrire, comme l’a raconté le joueur de 20 ans après la rencontre, expliquant avoir réalisé « au moins 50 essais » dans sa jeunesse et avoir été prêt à mettre son rêve de football professionnel entre parenthèses avant d’exploser à Dunkerque.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Paris FC réagit contre Nice et s'offre son premier succès de la saison
    Le Paris FC réagit contre Nice et s'offre son premier succès de la saison
    information fournie par So Foot 30.08.2026 17:01 

    Paris FC 3-0 Nice Buts : Sinayoko (21 e SP), Chergui (51 e ), Marchetti (89 e ) pour le PFC Vers une nouvelle saison galère pour Nice ? Tenu en échec à Troyes pour son premier match de la saison (0-0), le Paris FC avait à cœur de réagir dans son antre de Jean-Bouin ... Lire la suite

  • Hansi Flick confiant concernant le niveau de Lamine Yamal
    Hansi Flick confiant concernant le niveau de Lamine Yamal
    information fournie par So Foot 30.08.2026 16:31 

    Reste à savoir quand. En conférence de presse en amont de la rencontre face au Rayo Vallecano, Hansi Flick a confié que Lamine Yamal était proche de retrouver « son meilleur niveau » . Lamine Yamal conserve la pleine confiance d’Hansi Flick Blessé aux ischios-jambiers ... Lire la suite

  • L'étonnant hommage d'un propriétaire de lévrier à Didier Drogba
    L'étonnant hommage d'un propriétaire de lévrier à Didier Drogba
    information fournie par So Foot 30.08.2026 16:03 

    Jeux de mots infinis. Les traditions britanniques sont parfois incompréhensibles pour le reste du monde. Si une partie des Français raffolent des courses hippiques et du football, la course de lévriers n’est pas encore entrée dans les mœurs . Pourtant il serait ... Lire la suite

  • Julián Alvarez de retour à l'entraînement avec l'Atlético
    Julián Alvarez de retour à l'entraînement avec l'Atlético
    information fournie par So Foot 30.08.2026 15:43 

    Partir pour revenir. Absent de l’entraînement collectif de l’Atlético de Madrid depuis mercredi, J ulián Alvarez a fait son retour avec le groupe colchonero ce dimanche . Le vice-champion du monde argentin n’était pas présent lors du déplacement des protégés de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank