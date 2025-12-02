Jules Vial : « J'ai marqué un but contre Sainté, et dans le Chaudron ! »

Perdre 11-1 en Coupe de France ? Pas grave, si c'est contre Saint-Étienne, son club de cœur, dans son stade préféré, devant ses potes, et que le but marqué par son équipe récompense à peu près tout. Surtout avec une célébration de malade. Jules Vial l'a fait. Le joueur de l'US Écotay-Moingt raconte.

Tu peux décrire ce magnifique coup franc ? À Geoffroy-Guichard, contre Saint-Étienne…

On perdait déjà 9-0. Il n’y avait rien à perdre. Je m’approche du ballon, et vois que personne ne voulait le prendre dans mon équipe. J’avais l’habitude de les tirer cette saison. Du coup je prends la balle, je m’élance. Au début… Je ne sais pas, il n’y a rien qui se passe dans ma tête. Et là, je vois qu’elle part bien. Je n’y crois pas trop. Notre défenseur, coupe la course et masque un peu leur gardien. C’est que ma dit Brice Meubleu à la fin du match. Il est venu me féliciter pour ça, c’est très sympa. Et elle termine au fond. Je n’y crois toujours pas.…

Photos : Mario Chomarat - May.visual

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com