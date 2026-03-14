Alexandra Popp va quitter Wolfsburg pour rejoindre Dortmund, actuellement en D3

Le casse du siècle. Le Borussia Dortmund a annoncé la signature d’Alexandra Popp (34 ans) ce samedi. La buteuse légendaire de la Mannschaft a signé jusqu’en juin 2029 et a été présentée comme une rock star au Signal Iduna Park. Mais pourquoi décider de quitter Wolfsburg, l’un des meilleurs clubs européens, pour rejoindre une équipe actuellement deuxième de son groupe en troisième division ? « J’ai toujours été une supportrice assumée de Dortmund , explique-t-elle sur le site du BvB. J’ai eu beaucoup de blessures et je ne sais pas combien de temps cela va durer. C’est pourquoi je ne voulais pas laisser passer l’opportunité de jouer pour le Borussia Dortmund. Mon cœur appartient à ce club. »

QB pour SOFOOT.com