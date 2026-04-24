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Habib Beye salue la prise de parole de Facundo Medina
information fournie par So Foot 24/04/2026 à 15:33

Habib Beye salue la prise de parole de Facundo Medina

Habib Beye salue la prise de parole de Facundo Medina

Pas de censure contre Medina. En conférence de presse avant la rencontre face à l’OGC Nice, Habib Beye a soutenu son défenseur Facundo Medina. Cette semaine, l’Argentin avait déclaré au micro de RMC que les siens ont « fait les cons » à Lorient. Un point de vue que peut entendre son N+1. « J’aime voir la réalité de mes joueurs et c’était la réalité de Facundo. Il a exprimé un sentiment qui lui est personnel et il faut respecter ça » , a déclaré Beye.

Il aimerait en avoir 10 autres comme lui

De nouveau interrogé sur le sujet quelques minutes plus tard, Habib Beye a expliqué que Medina « n’avait pas été dur » dans son analyse de la rencontre contre Lorient, à laquelle il n’a pas participé. Une prise de parole qui a simplement exprimé son mécontentement « de ne pas pouvoir être sur le terrain pour aider ses coéquipiers » , dans une performance « qui n’est pas acceptable à l’OM » . Le technicien a qualifié « d’exemple » le comportement et l’investissement du gaucher de Lomas.…

TC pour SOFOOT.com

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