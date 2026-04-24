C’est quoi ce scandale des escorts, qui secoue le football italien ?

Alors que la presse italienne a révélé une vaste enquête autour d'un réseau d'organisation de soirées privées pouvant aller jusqu'à des relations sexuelles tarifées, le foot italien est à nouveau touché de plein fouet par une affaire extra sportive. Qu'en est-il dans le détail ?

Oubliez la non qualification pour le Mondial, oubliez le clash Gasperini-Ranieri ou la mort du suspense dans la course au titre, la dernière affaire du foot italien ne touche ni à la sélection, ni aux clash, ni au terrain, mais plutôt aux après match de certains joueurs du championnat. Comme révélé par divers titres de presse transalpins, comme l’ ANSA , agence de presse majeure dans la Botte, ou la Gazzetta dello sport , les noms de 70 joueurs professionnels évoluant ou ayant évolué en Serie A sont cités dans un grand scandale de soirées privées incluant prostitutions et drogues. Bien plus parlant que le prochain Milan-Juve…

Divers profils dans le collimateur

Les soirées pointées du doigts sont des repas ou des soirées privées dans des clubs ou lieux prestigieux de la ville, avant de dériver vers des prestations sexuelles tarifées avec des escorts (toutes majeures jusqu’à preuve du contraire). Les principaux concernés portent ou ont porté les couleurs de l’AC Milan ou à l’Inter, mais aussi certains joueurs profitant d’un déplacement dans la capitale lombarde avec leur équipe, Torino, Juventus, Atalanta, Monza, Sassuolo, Hellas Vérone, pour s’adonner à ces pratiques mais ils ne sont pas les seuls à avoir été épinglés par les écoutes de la police italienne. Certaines personnalités publiques ou fortunées le seraient aussi, ainsi qu’un pilote de Formule 1 dont le nom n’a pas fuité mais qui apparaît dans les dossiers : « J’ai un ami pilote de F1 qui veut une fille payante, on peut lui trouver », avant que quelqu’un ne réponde « Je lui envoie une Brésilienne ». Des documents audio où l’on entend un footballeur de Serie A réclamer du gaz hilarant, très apprécié des footeux car indétectable lors des contrôles anti-dopage.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com