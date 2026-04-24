Gianluca Prestianni suspendu six matchs pour avoir proféré des insultes... homophobes

Mieux vaut tard que jamais. L’UEFA a enfin prononcé des sanctions à l’encontre de Gianluca Prestianni , accusé d’avoir proféré des propos racistes à l’encontre de Vinícius lors de Benfica-Real Madrid , le 17 février.

L’international argentin a écopé de 6 matchs de suspension, dont 3 avec sursis pendant 2 ans « en raison d’un comportement discriminatoire » , rapporte le comité de discipline de l’UEFA, ce vendredi. A noter que c’est bien l’homophobie qui est retenue , puisque la stratégie de défense de Prestianni avait été de contester les propos racistes avant de reconnaître les insultes homophobes, comme si c’était mieux accepté.…

CT pour SOFOOT.com