Gianluca Prestianni suspendu six matchs pour avoir proféré des insultes... homophobes
Mieux vaut tard que jamais. L’UEFA a enfin prononcé des sanctions à l’encontre de Gianluca Prestianni , accusé d’avoir proféré des propos racistes à l’encontre de Vinícius lors de Benfica-Real Madrid , le 17 février.
L’international argentin a écopé de 6 matchs de suspension, dont 3 avec sursis pendant 2 ans « en raison d’un comportement discriminatoire » , rapporte le comité de discipline de l’UEFA, ce vendredi. A noter que c’est bien l’homophobie qui est retenue , puisque la stratégie de défense de Prestianni avait été de contester les propos racistes avant de reconnaître les insultes homophobes, comme si c’était mieux accepté.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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