Jules Koundé s'attend à une grosse ambiance face à l'Ukraine

Au moins, il y aura plus de ferveur qu’a Montjuïc.

Ce vendredi, la France affronte l’Ukraine dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Une nouvelle fois, le match de la Sbornaya ne se déroulera pas sur le territoire ukrainien en raison de la guerre lancée par la Russie en février 2022. Les joueurs de Serhiy Rebrov accueilleront les Bleus au stade municipal de Wroclaw, au sud-ouest de la Pologne.…

MBC pour SOFOOT.com