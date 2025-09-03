 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jules Koundé s'attend à une grosse ambiance face à l'Ukraine
information fournie par So Foot 03/09/2025 à 12:51

Jules Koundé s'attend à une grosse ambiance face à l'Ukraine

Jules Koundé s'attend à une grosse ambiance face à l'Ukraine

Au moins, il y aura plus de ferveur qu’a Montjuïc.

Ce vendredi, la France affronte l’Ukraine dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Une nouvelle fois, le match de la Sbornaya ne se déroulera pas sur le territoire ukrainien en raison de la guerre lancée par la Russie en février 2022. Les joueurs de Serhiy Rebrov accueilleront les Bleus au stade municipal de Wroclaw, au sud-ouest de la Pologne.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Guerre en Ukraine
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank