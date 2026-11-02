Jules Koundé répond à ceux qui lui reprochent son anglais

Jules Koundé répond à ceux qui lui reprochent son anglais

You talkin’ to him ? Blessé depuis quelques semaines, Jules Koundé doit trouver un échappatoire pour combler le manque d’adrénaline provoqué par l’absence de matchs. Alors, l’international français publie souvent du contenu sur ses réseaux sociaux , jusque-là rien d’anormal pour un joueur de foot dans la vingtaine.

Cette apparente normalité a néanmoins été bouleversée par quelques malins, viscéralement attachés à la langue française, qui ont reproché à Koundé de trop prioriser l’anglais au moment de s’adresser à ses suiveurs .…

MB pour SOFOOT.com