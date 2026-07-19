Jules Koundé n'aime pas les petites finales
Six minutes de jouées, beaucoup plus à dire. Entré dans le temps additionnel de la petite finale perdue par les Bleus face à l’Angleterre (4-6), Jules Koundé n’a pas mâché ses mots une fois en zone mixte : « À titre personnel, je pense que [la petite finale] c’est un match qui ne devrait pas se jouer , car c’est très difficile en tant que compétiteur de le disputer après s’être préparé pour un seul objectif, la finale. »Post Instagram Voir sur instagram.com
Le défenseur du FC Barcelone concède cependant que sur un rendez-vous pareil, les joueurs « se doi[vent] de faire mieux » et que le vestiaire est déçu « de terminer sur une deuxième défaite et de ne pas avoir pu offrir une victoire au coach ». Cela dit, il estime que « globalement, [les Bleus ont] laissé une image positive et les gens ont pris plaisir à nous voir jouer , mais terminer comme ça nous laisse un goût amer. » …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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