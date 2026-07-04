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Jules Koundé évoque la gestion de la chaleur avant Paraguay-France
information fournie par So Foot 04/07/2026 à 22:08

Jules Koundé évoque la gestion de la chaleur avant Paraguay-France

Jules Koundé évoque la gestion de la chaleur avant Paraguay-France

Attention à ne pas suffoquer. L’équipe de France s’apprête à disputer son huitième de finale de Coupe du monde dans la fournaise de Philadelphie face au Paraguay . Quelques 37°C annoncés au coup d’envoi (17h sur place), plus de 40°C de ressenti … les conditions s’annoncent difficiles pour les Bleus. « Je l’ai déjà expérimenté, c’est vrai qu’il va faire très chaud, on va s’adapter. La chaleur, c’est pour les deux équipes, à nous de tourner ça à notre avantage en gardant le ballon et en faisant courir l’adversaire » , est venu dédramatiser Jules Koundé au micro de M6 à un peu plus d’une heure du début des hostilités.

Vive les pauses fraîcheur

Pour une fois, les deux pauses fraîcheur prévues au milieu de chaque mi-temps seront particulièrement utiles pour éviter le coup de chaud. « Il faut beaucoup s’hydrater, déjà avant le match puis ensuite à la pause fraîcheur » , détaille encore un Koundé prêt à aller au combat. Au-delà de la température, la rencontre pourrait également être perturbée par les orages.…

TB pour SOFOOT.com

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