Jules Koundé délivre le Barça en inscrivant son tout premier doublé
information fournie par So Foot 09/12/2025 à 22:59

FC Barcelone 2-1 Eintracht Francfort

But : Koundé (50 e , 53 e ) pour les Blaugranas // Knauff (21 e ) pour la SGE

Plus d’informations à venir…

JD pour SOFOOT.com

