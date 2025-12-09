Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Jules Koundé délivre le Barça en inscrivant son tout premier doublé
information fournie par So Foot•09/12/2025 à 22:59
Jules Koundé délivre le Barça en inscrivant son tout premier doublé
FC Barcelone 2-1 Eintracht Francfort
But : Koundé (50
e
, 53
e
) pour les Blaugranas // Knauff (21
e
) pour la SGE
Ouf. L’OM a eu chaud, ce mardi soir, contre l’Union saint-gilloise (2-3). Cette fois, la pièce est tombée du bon côté pour les Marseillais, un mois après un scénario cruel contre l’Atalanta au Vélodrome. À Bruxelles, la VAR et les millimètres ont permis à Marseille ...
Lire la suite
Porté par un doublé de Jules Koundé, le FC Barcelone a renversé Francfort 2-1 mardi pour la 6e journée de la Ligue des champions, où Liverpool en crise s'est rassuré en arrachant la victoire contre l'Inter Milan, tandis que l'OM s'est fait peur mais a assuré l'essentiel ...
Lire la suite
Porté par le talent de Mason Greenwood, Marseille a fait un pas important vers la qualification pour les barrages de la Ligue des champions en allant battre l'Union Saint-Gilloise 3-2 mardi à Bruxelles, au bout d'un match rendu fou par la fébrilité défensive marseillaise. ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer