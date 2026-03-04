Jules Koundé blessé avant le rassemblement des Bleus

La tuile, il ne pourra peut-être pas venir à Clairefontaine avec son meilleur outfit. En plus de l’élimination contre l’Atlético, malgré une éclatante victoire (3-0), le Barça a perdu Jules Koundé sur blessure dès le quart d’heure de jeu. Le latéral français s’est directement tenu le mollet et est apparu très touché psychologiquement au moment de sortir du terrain.

Gusto peut-il lui prendre sa place ?

Alejandro Balde l’a remplacé, avant d’être lui-même victime d’une blessure et de laisser sa place à Ronald Araújo. D’après Santi Ovalle, journaliste de la Cadena SER, les deux défenseurs souffrent de gènes aux ischio-jambiers et doivent passer des examens ce mercredi.…

EL pour SOFOOT.com