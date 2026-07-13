Julen Lopetegui : « Collectivement, l’Espagne est la meilleure équipe du monde »

Sélectionneur de l’Espagne entre 2016 et 2018 et après avoir conduit le Qatar à ce Mondial, Julen Lopetegui expose les forces de la Roja et de la France à l’aube de la demi-finale de Coupe du monde. Un choc où les deux équipes devront concrétiser leurs temps forts sous peine d’être punie par une action individuelle.

Qu’attendez-vous de cette demi-finale de Coupe du monde entre la France et l’Espagne ?

Cela va être un match incroyable. Les meilleurs joueurs du monde vont s’affronter dans deux styles différents. Il y a des attaquants excellents, mais pas seulement. L’Espagne et la France sont deux équipes très physiques et très fortes collectivement, que ce soit pour récupérer la balle à onze, mais aussi au niveau de la vitesse à laquelle elles produisent leur jeu. Grâce à leurs tactiques, les deux coachs exploitent les capacités de leurs joueurs au maximum. Chaque joueur se bat pour l’équipe, de la première à la dernière minute. Aucun joueur n’est là pour lui. En tant qu’entraîneur espagnol, j’espère que l’Espagne va gagner, mais en même temps, je dois dire que la France est une équipe incroyable.…

Propos recueillis par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com