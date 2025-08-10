Jugé pour escroquerie, le président de Corinthians est destitué

Inculpé d’association criminelle, de vol et de blanchiment d’argent par la justice, le président de Corinthians Augusto Melo a été destitué de ses fonctions , samedi, par un vote de l’assemblée générale du club. Le dirigeant est accusé d’avoir mis sur pied un réseau d’entreprises fictives pour détourner de l’argent du club, qui plus est pas au mieux financièrement. Lors de l’AG, 1413 membres ont voté en faveur de sa destitution définitive, et seuls 620 ont tenté de sauver sa tête.

JB pour SOFOOT.com