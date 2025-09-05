Jour férié au Paraguay après la qualification à la Coupe du monde
Seize ans après son parcours valeureux en Afrique du Sud, stoppé en quart de finale par les Espagnols, futurs vainqueurs de la compétition, le Paraguay est de retour en Coupe du monde. Ce jeudi soir, les Leones ont obtenu leur ticket pour le Mondial 2026 grâce à un match nul et vierge face à l’Équateur. …
MBC pour SOFOOT.com
