Joueurs et entraîneur blessés : jour noir pour le Paris Saint-Germain
information fournie par So Foot 05/09/2025 à 22:53

Un France-Ukraine qui laisse des traces.

Lors de la victoire des Bleus dans ce match comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont dû s’arracher les cheveux. Car en l’espace de quelques minutes, Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont blessés : le premier a pris un au mollet et a laissé sa place à la mi-temps au second, qui a ressenti une gène aux ischio-jambiers.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
