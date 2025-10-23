 Aller au contenu principal
Joško Gvardiol a pensé à abandonner le foot pour le basket
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 17:06

Joško Gvardiol a pensé à abandonner le foot pour le basket

Joško Gvardiol a pensé à abandonner le foot pour le basket

Dražen Petrović ou Luka Modrić ?

Joško Gvardiol, transféré pour 90 millions d’euro à Manchester City en août 2023, est devenu l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire. Pourtant, à 16 ans, alors qu’il peinait à s’imposer dans l’équipe junior du Dinamo Zagreb, le Croate avait sérieusement envisagé d’arrêter le football. « Je pensais à abandonner pour le le basket-ball… tous mes amis jouaient au basket » , confie-t-il à BBC Sport .

