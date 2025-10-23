Joško Gvardiol a pensé à abandonner le foot pour le basket
Dražen Petrović ou Luka Modrić ?
Joško Gvardiol, transféré pour 90 millions d’euro à Manchester City en août 2023, est devenu l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire. Pourtant, à 16 ans, alors qu’il peinait à s’imposer dans l’équipe junior du Dinamo Zagreb, le Croate avait sérieusement envisagé d’arrêter le football. « Je pensais à abandonner pour le le basket-ball… tous mes amis jouaient au basket » , confie-t-il à BBC Sport . …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer