Joshua Kimmich nie avoir volontairement pris un carton jaune contre l'Atalanta

Au bénéfice du doute… Si le Bayern devait trouver UN point négatif après sa démonstration de force face à l’Atalanta Bergame en 8 es de finale allers de la Ligue des champions, il pourrait citer le clean-sheet manqué après un but de Mario Pasalic pour sauver l’honneur dans le temps additionnel.

Ou bien, les deux cartons jaunes pris consécutivement par Michael Olise (77 e ) et Joshua Kimmich (83 e ). En effet, ces deux biscottes feront manquer le match retour, à Munich le 18 mars, à l’homme du match, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, ainsi qu’à son capitaine.…

JD pour SOFOOT.com