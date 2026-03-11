 Aller au contenu principal
L’Iran ne participera pas au Mondial 2026 !
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 14:53

L’Iran ne participera pas au Mondial 2026 !

L’Iran ne participera pas au Mondial 2026 !

L’appel du pied n’aura servi à rien. Ce mercredi midi, le ministre des Sports iranien a déclaré au micro de la télévison nationale que son pays ne participera pas au Mondial 2026 et ce, quelques heures seulement après que le président étatsunien Donald Trump a assuré celui de la FIFA Gianni Infantino que « l’équipe d’Iran sera la bienvenue aux Etats-Unis. »

« Aucune possibilité »

Mais pour Ahmad Donyamali, pas question de mettre dans un pays qu’il n’estime même pas légitime de co-organiser le tournoi : « Si c’était un autre pays organisateur, la communauté internationale aurait sûrement déjà réagi et elle lui aurait retiré l’organisation de la compétition » , estime le ministre, qui justifie le choix du boycott par le conflit armé qui oppose actuellement les Etats-Unis et Israël à l’Iran.…

JD pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank