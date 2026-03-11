Fabio Capello : « L’Atalanta a eu la chance de n’encaisser que six buts »

Fabio Capello : « L’Atalanta a eu la chance de n’encaisser que six buts »

Une supériorité sans précédent. Témoin de la large victoire du Bayern Munich contre l’Atalanta Bergame en huitièmes de finale de Ligue des champions (1-6), mardi, Fabio Capello, l’emblématique entraîneur transalpin, considère que l’addition aurait pu être encore plus salée pour la Dea . « L’Atalanta a eu la chance de n’encaisser que six buts. Cela aurait pu être vraiment pire, mais le gardien a également réalisé quelques bons arrêts » , constate Capello sur le plateau de Sky Sport Italia .

« Une leçon pour tout le football italien »

Surtout, cette déroute baisse le rideau sur le football italien dans cette campagne 2025-2026. L’ancien entraîneur de l’AC Milan estime d’ailleurs que c’est « une leçon pour le tout football italien. C’était la seule équipe italienne qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir battu le Borussia Dortmund, mais elle n’avait aucune chance contre la meilleure équipe allemande » .…

CT pour SOFOOT.com