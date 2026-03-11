Les joueuses iraniennes réfugiées en Australie forcées de déménager après avoir été dénoncées

Le poison de la trahison. Ce mercredi, le Premier ministre australien Tony Burke a déclaré au Parlement qu’une joueuse de l’équipe nationale iranienne réfugiée en Australie après y avoir disputé la Coupe d’Asie des nations était revenue sur son choix. « Malheureusement, au moment de prendre cette décision, ses coéquipières et son entraîneur lui ont conseillé de contacter l’ambassade d’Iran pour se faire rapatrier » , a précisé le Premier ministre qui a « immédiatement donné l’ordre de déplacer [le reste des] personnes concernées. »

Question de survie

La joueuse, dont le nom n’a pas été précisé, a en effet révélé l’adresse de la résidence où six autres joueuses et un membre du staff technique avait trouvé asile. Une adresse tenue volontairement secrète dans le but d’éviter toute forme de représailles qu’elles pourraient subir de la part d’Iraniens établis en Australie et fidèles au régime des Mollahs.…

JD pour SOFOOT.com