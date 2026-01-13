Walid Regragui parle de « la CAN la plus relevée de l'histoire »

L’appétit vient en gagnant. Jeudi dernier, avant d’affronter le Cameroun pour arracher son billet pour les demies, Walid Regragui tentait de décharger la pression de ses joueurs en la mettant sur les épaules des Lions Indomptables ; ce mardi en conférence de presse, le sélectionneur marocain a présenté un tout autre message avec un changement de cap à assumer.

Comme le rapporte Le Parisien , l ‘ancien entraîneur du Wydad a déclaré espérer « gagner la CAN la plus relevée de l’histoire » . Rien que ça. De quoi galvaniser (ou tétaniser) les troupes d’un Maroc qui n’a pas remporté la CAN depuis 1976.…

SW pour SOFOOT.com