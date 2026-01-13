 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Walid Regragui parle de « la CAN la plus relevée de l'histoire »
information fournie par So Foot 13/01/2026 à 16:39

Walid Regragui parle de « la CAN la plus relevée de l'histoire »

Walid Regragui parle de « la CAN la plus relevée de l'histoire »

L’appétit vient en gagnant. Jeudi dernier, avant d’affronter le Cameroun pour arracher son billet pour les demies, Walid Regragui tentait de décharger la pression de ses joueurs en la mettant sur les épaules des Lions Indomptables ; ce mardi en conférence de presse, le sélectionneur marocain a présenté un tout autre message avec un changement de cap à assumer.

Comme le rapporte Le Parisien , l ‘ancien entraîneur du Wydad a déclaré espérer « gagner la CAN la plus relevée de l’histoire » . Rien que ça. De quoi galvaniser (ou tétaniser) les troupes d’un Maroc qui n’a pas remporté la CAN depuis 1976.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG va organiser… un concours musical
    Le PSG va organiser… un concours musical
    information fournie par So Foot 13.01.2026 16:53 

    L’école du ballon d’argent ? Après les maillots, les collabs mode et les tournées mondiales, le Paris Saint-Germain pousse encore le curseur culture. Le club lance « Ici C’est Paris Music Lab » , un camp d’écriture musicale organisé… au Parc des Princes. Oui, là ... Lire la suite

  • L'OM face à trois employés d'une entreprise de volets en Coupe de France
    L'OM face à trois employés d'une entreprise de volets en Coupe de France
    information fournie par So Foot 13.01.2026 16:49 

    C’est la statistique du jour : un quart de l’effectif de Bayeux est employé dans l’entreprise Normandie Volets et Menuiseries à Carpiquet, dans le Calvados. Paul Aubel, Grégoire Delain et Pierre-Mickaël Anquetil, collègues la journée, enfileront ce mardi soir leur ... Lire la suite

  • En Iran, un joueur de 17 ans tué dans une manifestation contre le régime
    En Iran, un joueur de 17 ans tué dans une manifestation contre le régime
    information fournie par So Foot 13.01.2026 16:43 

    Confronté à une vague de protestations sans précédent, la République islamique d’Iran réprime dans le sang les manifestants. Un massacre à huis clos, le régime ayant bloqué l’accès à Internet depuis vendredi 9 janvier. Dans ce contexte, seules quelques informations ... Lire la suite

  • Au poste de secours de Courchevel, les CRS de montagne sur le pont
    Au poste de secours de Courchevel, les CRS de montagne sur le pont
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 16:41 

    Le téléphone ne cesse de sonner dans le poste de secours de Courchevel. La CRS Alpes en charge des interventions sur les pistes multiplie les missions ces derniers jours, marqués par plusieurs avalanches.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank