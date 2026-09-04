José Mourinho se paie la Ligue 1

La Liga de los Granjeros ? José Mourinho a la langue bien pendue, on le sait, et le type n’a pas mâché ses mots à propos de la Ligue 1 : « Dans certains championnats, les champions ne sont pas obligés de gagner à chaque fois. En France ou en Allemagne, ils ont l’esprit tranquille, par exemple, parce qu’ils savent qu’ils vont être champions. »

La Liga, plus compétitive

Revenu au Real Madrid cet été pour sauver les meubles d’une Maison Blanche en mille morceaux, le Mou’ évoque une pression plus prononcée en Espagne. « Ici, c’est difficile, développe le Special One. C ette pression est présente semaine après semaine. Tout résultat autre qu’une victoire est considéré comme un mauvais résultat. Et cette pression pèse lourdement sur les équipes qui doivent disputer un championnat présentant ces caractéristiques » …

SW pour SOFOOT.com