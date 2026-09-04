 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

José Mourinho se paie la Ligue 1
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 00:00
Ajouter Boursorama à vos sources

José Mourinho se paie la Ligue 1

José Mourinho se paie la Ligue 1

La Liga de los Granjeros ? José Mourinho a la langue bien pendue, on le sait, et le type n’a pas mâché ses mots à propos de la Ligue 1 : « Dans certains championnats, les champions ne sont pas obligés de gagner à chaque fois. En France ou en Allemagne, ils ont l’esprit tranquille, par exemple, parce qu’ils savent qu’ils vont être champions. »

La Liga, plus compétitive

Revenu au Real Madrid cet été pour sauver les meubles d’une Maison Blanche en mille morceaux, le Mou’ évoque une pression plus prononcée en Espagne. « Ici, c’est difficile, développe le Special One. C ette pression est présente semaine après semaine. Tout résultat autre qu’une victoire est considéré comme un mauvais résultat. Et cette pression pèse lourdement sur les équipes qui doivent disputer un championnat présentant ces caractéristiques »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Elisa De Almeida s’engage du côté d’Arsenal
    Elisa De Almeida s’engage du côté d’Arsenal
    information fournie par So Foot 03.09.2026 23:41 

    Faire table rase. Après une dernière saison mitigée avec le PSG, Elisa De Almeida s’envole du côté d’Arsenal . À 28 piges, la défenseure centrale part pour un nouveau défi à Londres : les Gunners composent l’une des meilleures écuries d’Europe après avoir remporté ... Lire la suite

  • Tochukwu Nnadi ne sera pas opéré
    Tochukwu Nnadi ne sera pas opéré
    information fournie par So Foot 03.09.2026 23:16 

    Encore un départ du côté de l’OM ? Eh bien, presque ! Gravement touché au genou lors du déplacement houleux contre Monaco (2-0), Tochuku Nnadi refuse de passer sur le billard selon La Provence . Le jeune Nigérian a quitté la Principauté avec un strap bien serré ... Lire la suite

  • Rouen et Valenciennes se neutralisent
    Rouen et Valenciennes se neutralisent
    information fournie par So Foot 03.09.2026 23:02 

    FC Rouen 1899 1-1 Valenciennes FC Buts : Tchokounté (45+4 e ) pour le FCR 1899 // Ekra (67 e ) pour le VAFC Le FC Rouen aime flirter avec la Ligue 2, mais la route est longue et l’antichambre se fait désirer. Pour ce duel des extrêmes entre le dauphin de la superbe ... Lire la suite

  • Ligue 1 : Lille surprend Toulouse
    Ligue 1 : Lille surprend Toulouse
    information fournie par So Foot 03.09.2026 22:50 

    Toulouse FC 0-1 Lille OSC But : Ueda (73 e ) pour les Dogues Après une grosse frustration la semaine passée pour les Lillois, Davide Ancelotti avait à coeur de faire mieux : ils ont refilé leur amertume aux Toulousains. Si la bande de Guillaume Restes s’est donnée ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank