José Mourinho se défend d'avoir tenté de convaincre Zidane de sélectionner Tchouaméni avec les Bleus

Et pour Camavinga, il a su trouver les mots justes ? Ce vendredi, Zinédine Zidane a annoncé sa toute première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Une liste dans laquelle ne figure pas Aurélien Tchouaméni. Selon ZZ, l’absence du milieu de terrain du Real Madrid se justifie par sa méforme actuelle : « Il s’est arrêté pratiquement deux mois, il n’a joué qu’une seule fois titulaire . Pour son processus de récupération, il était mieux qu’il reste à Madrid. On a quatre matchs importants à jouer. C’était le mieux pour lui. »

Coup de Mou

A la veille du derby madrilène contre l’Atlético, l’entraîneur du Real José Mourinho est revenu sur ce choix aussi fort que justifié et dans lequel il promet n’avoir joué aucun rôle : « Je peux vous assurer que je n’ai eu aucune influence dans cette décision. Je n’ai pas appelé Zizou et il ne m’a pas appelé » , explique le Portugais qui s’est tout de même déclaré « un peu supris », tout en se montrant à fois compréhensif de la décision du sélectionneur français et optimiste quant à l’avenir de son joueur : « Zidane lui a dit qu’il comptait sur lui dans l’avenir et pour nous, c’est un privilège qu’il puisse avoir des jours de repos après le match contre l’Atlético et travailler ensuite pour revenir plus fort. » …

JD pour SOFOOT.com