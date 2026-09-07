José Mourinho ne veut pas comparer ses expériences madrilènes

La moue du Mou, mais pas de coup de mou. La veille de la réception de l’Inter Milan, José Mourinho refuse de comparer ce qu’il a vécu au Real Madrid entre 2010 et 2013 avec ce qu’il en est aujourd’hui .

« Ce sont deux périodes distinctes, explique le tacticien aux cheveux blancs. J’ai tourné la page en 2013, avec ce que nous avons gagné et ce que nous avons perdu. C’est un chapitre clos. Ce sont des moments différents. En 2010, cela faisait des années qu’on n’avait pas atteint les quarts de finale, ni les demi-finales d’ailleurs. Aujourd’hui, au cours des dix dernières années, ils ont remporté six Ligues des champions. Évidemment, j’ai envie de remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid, mais indépendamment du contexte. » …

SW pour SOFOOT.com