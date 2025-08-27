 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
José Mourinho ne connaît pas son vice-président
information fournie par So Foot 27/08/2025 à 12:58

José Mourinho ne connaît pas son vice-président

José Mourinho ne connaît pas son vice-président

Tête de Turc.

Ce mardi, les surprenants Kairat Almaty, Paphos et Bodø/Glimt ont obtenu leur ticket pour la prochaine Ligue des champions. Les barrages continuent ce mercredi soir. À la carte : un alléchant Benfica Lisbonne , tombeur de Nice au tour précédent, face au Fenerbahçe de José Mourinho. Au match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un score nul et vierge.…

MBC pour SOFOOT.com

