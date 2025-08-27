José Mourinho ne connaît pas son vice-président
Tête de Turc.
Ce mardi, les surprenants Kairat Almaty, Paphos et Bodø/Glimt ont obtenu leur ticket pour la prochaine Ligue des champions. Les barrages continuent ce mercredi soir. À la carte : un alléchant Benfica Lisbonne , tombeur de Nice au tour précédent, face au Fenerbahçe de José Mourinho. Au match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un score nul et vierge.…
MBC pour SOFOOT.com
