José Mourinho n'aura pas droit à son Bernabéu cette saison

C’est con. Dans le chaos du match entre Benfica et le Real Madrid, marqué par une interruption à la suite d’une accusation de racisme de Vinícius Júnior contre Gianluca Prestianni, l’information en serait presque passée inaperçue : l’ entraîneur de Benfica, José Mourinho, a été exclu à la 86 e minute.

Le technicien portugais protestait en effet après une faute du même Viní sur Richard Ríos, réclamant un deuxième carton jaune pour l’ailier brésilien (le premier ayant été reçu en raison de sa célébration après son but), et donc son expulsion. L’arroseur fut finalement arrosé, et François Letexier a dégainé le rouge en direction du banc lisboète .…

CMF pour SOFOOT.com