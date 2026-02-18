Affaire Prestianni-Vinícius : Jamie Carragher se paye José Mourinho

En voilà, un connaisseur du Special One . Comme l’indique Sky Sports, J amie Carragher a réagi aux propos de José Mourinho concernant l’affaire Prestianni-Vinícius au micro de CBS Sports ce mercredi. La légende de Liverpool n’a pas mâché ses mots, remettant également sur la table son passé de joueur.

Dépeignant Mourinho comme « un homme qui célèbre et provoque ses adversaires probablement plus que n’importe quel autre entraîneur avant lui », l’ex-international anglais fustige le coach des Lisboètes pour son attitude . Et pour cause ? L’ancien tacticien de l’AS Roma a avoué ne pas avoir aimé la célébration de l’attaquant brésilien, unique buteur du barrage aller qui a vu le Real Madrid repartir de Lisbonne avec un avantage ce mardi soir (0-1). Il a même préféré douter des accusations du Merengue , sous-entendant un soutien tourné vers Gianluca Prestianni.…

SW pour SOFOOT.com