José Mourinho est content, mais râle contre la VAR après Barça-Real

José ne fait pas la moue. Avec sa belle victoire ce dimanche soir dans le Clásico , le Real Madrid est revenu dans la course à la Liga, en revenant à trois points du leader catalan.

De quoi satisfaire José Mourinho : « Ça a été un grand match, de haut niveau, a-t-il admis en conférence de presse . Deux équipes qui jouent pour gagner et, de notre côté, les garçons ont livré un grand match. Ils ont été organisés, courageux, face à un adversaire qui pressait beaucoup. » Il poursuit : « Tu peux gagner par chance, en défendant beaucoup… mais nous avons gagné calmement et avec tous les mérites. » …

LP pour SOFOOT.com