José Mourinho en Turquie : qui se ressemble, s’assemble

De nouveau pris dans la polémique en Turquie, José Mourinho vit comme un poisson dans l’eau sa nouvelle idylle près du Bosphore. Entre lancées d'alertes et embrouilles.

« Le banc de Galatasaray sautait comme des singes après chaque bonne décision. » À travers cette sortie piquante mais loin d’être méchante, José Mourinho a poussé son classique coup de gueule d’après match, au sortir du nul (décevant) entre Galatasaray et Fenerbahçe ce lundi soir (0-0). Le Portugais a ainsi tenu à féliciter le travail de l’arbitre slovène, monsieur Slavko Vinčić – spécialement désigné pour diriger cette partie à haut risque – mais aussi à égratigner quelque peu ses rivaux qui, selon lui, ne seraient pas habitués à être bien arbitrés. Sauf que du côté de Galatasaray, cette déclaration n’est pas du tout passée. Dans un communiqué, le club jaune et rouge a en effet annoncé porter plainte contre Mourinho, pour « déclarations racistes » et pour usage de « mots désobligeants à l’égard du peuple turc, depuis qu’il a commencé à travailler en Turquie ». Une décision qui illustre assez bien le rôle joué par le Mou en Turquie.

Galatasaray formally announce both criminal proceedings as well as official complaints to UEFA and FIFA regarding José Mourinho's statement after The Intercontinental Derby that Galatasaray's bench were 'jumping like monkeys' after Slovenian referee Slavko Vincic decided not to… pic.twitter.com/SLnrFHN7rq…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com