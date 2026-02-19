 Aller au contenu principal
José Luis Chilavert dérape sur l’affaire Vinícius
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 09:58

Quand on a un avocat comme ça, l’affaire va être difficile à remporter. José Luis Chilavert est venu à la rescousse de Gianluca Prestianni moins de 24 heures après l’altercation avec Vinícius Júnior où le milieu offensif aurait insulté le Brésilien de « singe » . L’ancien gardien paraguayen a pris la parole dans les colonnes de Olé , média argentin, et a pris la défense du Lisboète : « Je suis solidaire de Prestianni. Vinícius est le premier à insulter tout le monde . Vous avez vu les images où on le voit dire à Prestianni : ‘Lâche, lâche !’ »

Des propos transphobes, homophobes et misogynes

Il a tenu à aller plus loin et a complètement dérapé. D’abord en ciblant Kylian Mbappé avec des propos transphobes : « Il parle de valeurs et vit avec une personne transgenre, ce n’est pas normal. Chacun fait ce qu’il veut de sa vie, mais ce n’est pas normal qu’un homme vive avec une personne transgenre , c’est le rôle d’une femme. »

EL pour SOFOOT.com

